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Сербський сепаратист Додік опублікував відео з москви

01 квітня 2025, 13:26
Сербський сепаратист Додік опублікував відео з москви
Фото: Укрінформ
Він знаходиться у розшуку.

Лідер сербських сепаратистів Мілорад Додік, якого звинуватили в посяганні на конституційний лад, знаходиться у столиці рф москві. 

Своє відео він опублікував на платформі в Х (Twitter).

Додік з’явився у москві після того, як суд у Боснії видав міжнародний ордер на його арешт.  

Проте, не чекаючи арешту, Додік залишив країну і спочатку він перетнув кордон із Сербією, а потім вирушив до Ізраїлю, де взяв участь у конференції з боротьби з антисемітизмом в Єрусалимі. 

Наразі ж його відео підтверджує, що Додік прибув до москви, зауваживжи, що "кожен свій візит" він починає з відвідування могили Невідомого солдата. 

Він сказав, що повернеться до москви 9 травня, "аби відзначити 80-ту річницю перемоги над фашизмом, в якій російський і сербський народи постраждали найбільше". 

У відео розхвалює господаря Кремля Володимира путіна, заявляючи, що "те, що він зробив для відродження росії, вдалося лише рідкісним особам в історії".

В лютому ми писали, що у Боснії на рік ув'язнили проросійського Додіка.

 

РосіяМоскваМілорад Додік

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