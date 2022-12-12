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Середньовічний корабель, знайдений у найбільшому озері Норвегії

12 грудня 2022, 17:35
Середньовічний корабель, знайдений у найбільшому озері Норвегії
Фото: CNN
На дні Мьоса, найбільшого озера в Норвегії, знайшли затонулий середньовічний корабель у майже ідеальному стані.
Про це пише CNN.
 
За оцінками істориків, судно побудували між 1300 і 1800 роками. Його знайшли на глибині близько 411 метрів за допомогою ехолота. Дослідники планують повернутися у 2023 році з дистанційно керованим транспортним засобом, аби детальніше сфотографувати рештки корабля.
 
Корабель побудували за скандинавською технікою, згідно з якою дошки корпусу накладають одна на одну. Цей метод застосовували в епоху вікінгів, щоб зробити судно легшим та міцнішим. Наявні знімки показали, що його довжина становить 10 метрів.
 
Норвегіякорабельрозкопки

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