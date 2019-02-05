Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Середня зарплата в Україні у березні зросла на 8,6%, - Держстат

Найбільше зарплати зросли у промисловості - в середньому на 13,3%
Розмір середньої номінальної зарплати в Україні у березні 2019 року становив 10 237 гривень, тобто у порівнянні з лютим середня зарплата зросла на 8,6%.
Середня зарплата в Україні у березні зросла на 8,6%, - Держстат Фото: з вільних джерел

Найбільше зарплати зросли у промисловості (в середньому на 13,3%), готельному та ресторанному бізнесі (на 14,1%) та наданні інших видів послуг (на 14,5%). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Найвищі зарплати в Україні отримують працівники фінансової та страхової галузі - в середньому 20,45 тисячі гривень. Їхній заробіток у березні зріс на 12,4%. Працівники ІТ-галузі у березні отримали в середньому 17,3 тисячі гривень, що на 5,3% більше, ніж попереднього місяця.

У регіональному розрізі найвищі зарплати отримують мешканці Києва - в середньому 16,2 тисячі гривень, а найнижчі жителі Буковини - 7,43 тисячі гривень. Найбільше у березні зарплати зросли у жителів Рівненщини - в середньому на 20,3%. Найменший приріст зарплат у березні спостерігався у жителів Луганщини. Їхні зарплати зросли в середньому на 1,6%.

Додамо, що за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 05 2019 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.