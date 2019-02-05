Середня зарплата в Україні у березні зросла на 8,6%, - Держстат

Найбільше зарплати зросли у промисловості - в середньому на 13,3%

Розмір середньої номінальної зарплати в Україні у березні 2019 року становив 10 237 гривень, тобто у порівнянні з лютим середня зарплата зросла на 8,6%.

Найбільше зарплати зросли у промисловості (в середньому на 13,3%), готельному та ресторанному бізнесі (на 14,1%) та наданні інших видів послуг (на 14,5%). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Найвищі зарплати в Україні отримують працівники фінансової та страхової галузі - в середньому 20,45 тисячі гривень. Їхній заробіток у березні зріс на 12,4%. Працівники ІТ-галузі у березні отримали в середньому 17,3 тисячі гривень, що на 5,3% більше, ніж попереднього місяця.

У регіональному розрізі найвищі зарплати отримують мешканці Києва - в середньому 16,2 тисячі гривень, а найнижчі жителі Буковини - 7,43 тисячі гривень. Найбільше у березні зарплати зросли у жителів Рівненщини - в середньому на 20,3%. Найменший приріст зарплат у березні спостерігався у жителів Луганщини. Їхні зарплати зросли в середньому на 1,6%.

Додамо, що за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.