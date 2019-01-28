БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В уряді прогнозують, що середня зарплата у 2019 році перевищить 10,5 тисяч грн
За підсумками 2018 року розмір середньої зарплати в Україні перевищив 9 тисяч гривен
Фото: gettyimages.com
"Середню зарплату прогнозуємо близько 10,5 тис. грн, але я переконаний, що цей показник буде вищим", - повідомив Гройсман.
За його словами, головною метою зростання розміру середньої зарплати в уряді бачать повернення українських заробітчан назад в Україну.
Зазначимо, що за підсумками 2018 року розмір середньої зарплати в Україні перевищив 9 тисяч гривень та зріс за рік на близько 12%.
Мінімальна зарплата з січня 2019 року в Україні становитиме 4170 грн, після підвищення на 12,1%.
Також український уряд зобов’язався обмежити зростання заробітних плат державним службовцям у 2019 році в рамках консолідації бюджетних витрат на безпеку та інфраструктуру.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 01 2019 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
No articles