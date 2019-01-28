В уряді прогнозують, що середня зарплата у 2019 році перевищить 10,5 тисяч грн

За підсумками 2018 року розмір середньої зарплати в Україні перевищив 9 тисяч гривен

За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.

"Середню зарплату прогнозуємо близько 10,5 тис. грн, але я переконаний, що цей показник буде вищим", - повідомив Гройсман.

За його словами, головною метою зростання розміру середньої зарплати в уряді бачать повернення українських заробітчан назад в Україну.

Зазначимо, що за підсумками 2018 року розмір середньої зарплати в Україні перевищив 9 тисяч гривень та зріс за рік на близько 12%.