Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 150 грн - Держстат

Загалом середня зарплата збільшилася на 150 гривень до 10687 гривень на місяць

У вересні 2019 року середня зарплата в Україні зросла на 1,4% проти попереднього місяця.

Такі дані наводить Державна служба статистики України, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що загалом середня зарплата збільшилася на 150 гривень до 10687 гривень на місяць.

Таким чином, середня зарплата в Україні відновила зростання після того, як у серпні впала на 434 гривні.

Як і раніше, найвищі зарплати в Україні отримують працівники банківського та фінансового секторів - в середньому 19,92 тисячі гривень на місяць. ІТ-фахівці отримають в середньому 17,07 тисячі гривень на місяць.

Найнижча зарплата у працівників сфери охорони здоров'я 6916 гривень на місяць. Освітяни у вересні 2019 року отримали в середньому 8439 гривень, при чому їхній заробіток зріс на 14,8%.

У регіональному розрізі, найбільші зарплати як і раніше отримують мешканці Києва - в середньому 15,62 тисячі гривень на місяць. Найменша середня зарплата на Буковині - 8338 гривень на місяць.

У серпні середня зарплата в Україні впала на 434 гривні.

Зазначимо, що станом на липень 2019 року середня зарплата в Україні складала 10971 гривню на місяць, а станом на червень - 10783 гривень на місяць. У червні вона зросла на 5,3% проти попереднього місяця.

У травні 2019 року середня зарплата впала на 30 гривень, а у квітні - зросла на 32 гривні.

Раніше в уряді повідомляли, що середня зарплата в Україні у доларовому еквіваленті майже досягла рівня 2013 року.

Відповідно до даних Держстату у березні 2019 року розмір середньої зарплати в Україні зріс на 8,6% та склав 10237 гривень на місяць. Найбільше зарплати зросли у промисловості та готельному і ресторанному бізнесі.

У лютому середня зарплата в Україні зросла на 2,2% та складала 9429 гривень на місяць.

У Кабміні прогнозували, що у 2019 році середня зарплата в Україні перевищить 12 тисяч гривень на місяць, проте за даними Міністерства фінансів України, розмір середньої зарплати у 2019 році складе 10,13 тисячі гривень.

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