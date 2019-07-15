Сергій Притула розповів чому у нього 30 місце у списку партії "Голос"

Шоумен Сергій Притула погодився долучитися до партії "Голос" після декількох місяців діалогу зі співаком Святославом Вакарчуком, а своїм 30-м місцем у списку мотивує виборців.

"Моєму фінальному прийняттю рішення передували кілька місяців діалогу. Діалог розпочався ще минулої осені. Це був жовтень, здається, чи початок листопада, коли він мене набрав" - розповів Сергій Притула в інтерв'ю "Українській правді".

Ця розмова насправді не повинна була віщувати нічого хорошого, тому що я якраз вчергове пройшовся у масмедіа по Святославу Івановичу в сенсі його нерішучості щодо можливого балотування. Славу це трохи зачепило, він набрав, сказав, що нам треба зустрітися, поспілкуватися. Каже: "Мені здається, що ми з тобою приблизно десь на одному полі, і притомним людям треба триматися разом".

Наступна розмова відбулася в грудні. Наше спілкування в основному відбувалося в телефонному режимі. Потім було затишшя і вже після першого туру президентських виборів, коли стало зрозуміло, хто виходить у другий, наші бесіди переросли з віртуальних у реальні.

Ми зустрічалися на неформальні бесіди. Слава приїжджав до мене додому в гості, ми годинами просиджували до ночі, спілкуючись... Намацували якісь спільні знаменники, дивилися в перспективу і було зрозуміло, що ці дві прямі, які раніше не перетиналися, з паралельних перетворюються на ті, що зійдуться в одній точці.

Зрештою Славко сказав: "Дивись, є такі люди, які вже готові з нами йти. Приєднуєшся".

Про 30-те місце у списку: "Насправді так я мотивую не лише своїх прихильників, які мають прийти і проголосувати, щоб Притула потрапив у парламент.

Це подвійна мотивація, тому що я так само мотивую себе. Я казав Славі, що себе я добре знаю. Зайшов би я в першу п'ятірку чи в першу десятку – і що? Ну, я би собі сказав: хлопці, ви там працюйте, а я почекаю на мандат. А так, вибачте, неважливо, на милицях я чи не на милицях (Притула зламав ногу – ред.), я кожен день просиджую в партійному офісі, записую ролики на підтримку мажоритарників, я на зустрічах з тими чи іншими людьми; мені проводять якісь тренінги, накачують корисною інформацією люди, які в певних сферах петрають більше, ніж я.

Я зараз вибрав 5 міст, куди я їду з агітаційним туром, неподалік, все-таки нога є трохи на перешкоді, але не настільки, щоб я не з'їздив в Житомир, Вінницю, Переяслав-Хмельницький чи Білу Церкву".

Притула каже, що свій виборі на користь "Голосу" зробив по любові:

"Я, як зайчик-пострибайчик, на тих милицях приїжджаю в партійний офіс "Голосу" і відчуваю там дуже здорову, класну атмосферу. Це мені нагадує якийсь пластовий табір чи що. Там всі – однодумці, всі підтримують один одного. Наш чат постійно розривається від ідей, від взаємопідтримки. "Я їду з агітацією туди. Хто зі мною?" – "Я, я, я". Всі зібралися, поїхали. Немає якогось перетягування ковдри один на одного".

Нагадаємо, що 8 червня телеведучий Сергій Притула оголосив про балотування до Верховної Ради за списком партії "Голос" Святослава Вакарчука.