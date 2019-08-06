Телеведучий Сергій Притула йде в Раду з Вакарчуком, - ВІДЕО

Телеведучий Сергій Притула оголосив про балотування до Верховної Ради за списком партії "Голос" Святослава Вакарчука.

"Я балотуюся в парламент за списками партії "Голос"... Я попросив поставити себе на 30 місце. Це мій договір з тими, хто писав в коментарях, хто говорив при особистих зустрічах: чому ти не йдеш, в парламенті потрібні такі, як ти. Щоб я потрапив до парламенту, партія повинна набрати трохи більше 10%. Це означає, що всі ті, хто говорив мені: "Іди", повинні не полінуватися і прийти проголосувати", - йдеться на сторінці Притули в Facebook.

"Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні, і я хочу докласти до цього зусилля, щоб потім совість не гризла. Я відчуваю себе досить фінансово незалежною людиною, щоб гарантувати, що мій похід до парламенту не є спробою заробити додатковий карбованець. І головна мотивація - це команда, з якою я йду на парламентські вибори", - заявив Притула.

Він сказав, що вважає список "Голос" кращим із запропонованих і готовий поставити на кін свою репутацію.

"Я не весільний генерал в цьому списку. Я радий, що, поспілкувавшись зі Святославом Вакарчуком, я зміг його переконати в корисності ряду людей, які приєдналися до списку за моєю рекомендацією", - сказав Притула.

Нагадаємо, що список "Голосу" буде оголошений увечері 8 червня.

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