Вакарчук: Я ніяк не пов'язаний в бізнесі з олігархами

У лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука дві квартири в Києві, позашляховик і 12 млн грн на рахунках в банках.

"Я досить скромна людина в побуті. Я мешкаю у багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував", - заявив Вакарчук в інтерв'ю Liga.net.

"Я не хотів би коментувати декларації інших діячів української політики", - відповів він на питання про, наприклад, наявність вілли в Італії або Іспанії.

"У мене є одна машина Range rover, їй приблизно п'ять років. Є банківські рахунки (на них близько 12 млн. грн) .Але у мене немає ніяких офшорних компаній. Я ніяк не пов'язаний в бізнесі з олігархами", - сказав Вакарчук.

Вакарчуку належить компанія "Суперсиметрія", яка надає послуги бронювання квитків.

"Його (цей бізнес - ред.) не можна розглядати у відриві від концертної діяльності Океану Ельзи. Вони взаємно доповнюють один одного - цей бізнес допомагає Океану Ельзи більш ефективно заробляти гроші, маючи свого концертного оператора. Сервісний бізнес також заробляє на інших заходах, але незначно", - розповів Вакарчук.

Відповідаючи на питання про річний заробіток, Вакарчук повідомив: "Щороку суми різні - за три роки я отримав 20 млн. грн. дивідендів. За 2018 рік - 5 млн. грн".

Також лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів, що витратив на свою партію "два чи три" мільйони гривень власних коштів.

"Ми – молода партія, нам треба набагато менше грошей, ніж іншим. Близько 70-80 мільйонів гривень. Ці гроші будуть підйомними для нас і наших друзів. Я ось, наприклад, усі виручені гроші за мій концерт "360" на ВДНГ витрачу на фінансування партії – і це будуть чималі кошти – понад два мільйони гривень", – сказав Вакарчук.

Він додав, що є "близько 10 заможних людей, які приєдналися до фінансування" партії. Водночас Вакарчук сказав, що буде готовий назвати їхні імена після відповідного рішення з’їзду "Голосу".

"Зараз існують спеціальні хитрі обмеження, які нам залишили попередники. Якщо нам потрібна кампанія 70 мільйонів – це значить, що за законом ми не можемо взяти по 15 мільйонів у п’яти заможних людей і сплатити з цього податки. Вони можуть зробити внесок на суму близько 1,7 мільйона гривень. Ми не хочемо порушувати закон і знайдемо способи для того, щоб це було максимально відкрито", – заявив Вакарчук.