Серіал із Зеленським у ролі президента України став недоступний в Росії

З 22 травня Youtube за посиланням на всі серії повідомляє, що відео недоступне тільки в одній країні

З 22 травня в Росії стало неможливо подивитись на Youtube український серіал "Слуга народу", де головну роль - роль українського президента - зіграв Володимир Зеленський, нині чинний президент України. Це зроблено на прохання правовласника.

Раніше весь серіал був доступний на Youtube на офіційному каналі студії "Квартал 95", яка зняла цей серіал. Кількість переглядів кожної серії досягало декількох мільйонів. Але з 22 травня Youtube за посиланням на всі серії повідомляє, що відео недоступне тільки в одній країні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На запит "Інтерфаксу" (Interfax.ru) щодо причин блокування серіалу для Росії компанія "Квартал 95" не відповіла.

Тим часом, за інформацією "Ведомостей" відео було заблоковано Youtube саме на прохання компанії. Блокування тимчасове, скоро серіал знову буде доступний для росіян, повідомив представник "Кварталу 95" виданню.

Серіал "Слуга народу" став найуспішнішим телевізійним проектом України восени 2015 року, частка аудиторії в день прем'єри (за даними компанії Nielsen) перевищила 30% - йдеться на сайті студії "Квартал 95". Комедійний серіал з 24 серій йшов три сезони, в головних ролях знімалися артисти студії "Квартал 95". Серіал купив для показу найбільший в світі онлайн-кінотеатр Netflix.

Нагадаємо, що автори серіалу "Слуга народу" та учасники студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами через використання слів "олігофрени", "дауни" та "дебіли" в третьому сезоні серіалу.