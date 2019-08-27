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Серіал "Слуга народу" ─ у трійці найпопулярніших у Росії

Друге місце посів мінісеріал "Чорнобиль" спільного виробництва НВО і британського Sky Atlantic
Серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі ввійшов до трійки найпопулярніших іноземних серіалів у російських онлайн-кінотеатрах.
Серіал "Слуга народу" ─ у трійці найпопулярніших у Росії Фото: tsn.ua

За статистикою онлайн-кінотеатру Okko, у першому півріччі 2019 року найбільше переглядів здобув восьмий сезон "Гри престолів" виробництва американського каналу НВО. Друге місце посів мінісеріал "Чорнобиль" спільного виробництва НВО і британського Sky Atlantic. Третій сезон серіалу "Слуга народу" української студії "Квартал 95" замикає трійку найбільш популярних іноземних серіалів серед передплатників Okko, повідомляє "Громадське".

Сукупно ці серіали переглянули 8 мільйонів разів.

Третій сезон серіалу "Слуга народу" вийшов на екрани 27 березня 2019 року. Прем’єра останнього сезону "Гри престолів" відбулася 14 квітня, "Чорнобиля" ─ 6 травня.

Нагадаємо, що з 22 травня в Росії стало неможливо подивитись на Youtube український серіал "Слуга народу", де головну роль - роль українського президента - зіграв Володимир Зеленський, нині чинний президент України. Це зроблено на прохання правовласника.

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