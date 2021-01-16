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Серія А: "Лаціо" впевнено переграло "Рому"

"Лаціо" розвинули успіх і довели рахунок до розгромного - 3:0
Підопічні Сімоне Індзагі вирішили результат матчу ще в першому таймі.
Серія А: "Лаціо" впевнено переграло "Рому" Фото: з вільних джерел

У 18 турі чемпіонату Італії(Серія А) в римському дербі номінальні господарі "Лаціо" переграли "Рому" з рахунком 3:0, повідомляє "Укрінформ".

В першому таймі у воротах "Роми" по черзі розписалися лідери "Лаціо" Чіро Іммобіле на 14 хвилині і Луїс Альберто на 23-й. Другий тайм розпочався за схожим сценарієм.  "Лаціо" розвинули успіх і довели рахунок до розгромного - 3:0. На 67 хвилині Луїс Альберто зробив дубль.

Топ-4 Серії А: 1."Мілан" - 40 (17), 2."Інтер" - 37 (17), 3."Рома" - 34 (18), 4."Аталанта" - 31 (16). Чинний чемпіон "Ювентус" посідає наразі лише 5-е місце - 30 (15). Сьогоднішній переможець "Лаціо" на 7-ій позиції - 31(18).

Нагадаємо, що "Атлетік" обіграв "Реал" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії

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16 01 2021 10:54
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