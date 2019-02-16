Сестра Бориса Джонсона роздяглася в прямому ефірі через Brexit

Британська журналістка і сестра колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона Рейчел роздяглася у прямому ефірі, підтримавши викладачку Кембриджського університету Вікторію Бейтман, яка хотіла привернути увагу до Brexit.

Подробиці інциденту вона розповіла у своєму блозі, передає Inews.

"Я б спустилася у своєму вбранні вниз до Уайтхоллу, щоб зупинити Brexit. Але оскільки я маю володіти навколишнього інформацією, то відправила скріншот голої професора Вікторії Бейтман редактору Тобі Скульптору, жартома запропонувавши повторити її протест", - зазначила вона.

За словами Рейчел, редактор схвалив її пропозицію, проте вніс свої корективи.

"У четвер я відкрила шоу, розповіла про подвиг професора Бейтман і зняла сорочку на кілька секунд. Продюсери заретушували все, що було неприйнятним для прямого ефіру, але залишивши загальний контур оголеності. Люди в залі досягли точки кипіння й аплодували так, немов я показала своє м'яке місце, але це взагалі не так. Brexit, можливо, звів країну з розуму. Але не мене", - підкреслила вона.

Також журналістка розповіла, що використовувала для свого трюку спеціальну нижню білизну.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.