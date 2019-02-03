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Сестра Сенцова: Олег продовжує активно працювати навіть у пекельних умовах колонії

"Олег надіслав лист. Багато планів. Продовжує активно працювати навіть у таких пекельних умовах"
Український кінорежисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії, не залишає заняття творчістю, у нього багато планів.
Сестра Сенцова: Олег продовжує активно працювати навіть у пекельних умовах колонії Фото: "Новая газета"

"Олег надіслав лист. Багато планів. Продовжує активно працювати навіть у таких пекельних умовах. І він дуже хоче, щоб люди розрізняли Олега Сенцова політв'язня і творчу людину. Зараз вся його увага прикута до творчого процесу. Скоро будуть новини", - написала його сестра Наталія Каплан у Facebook.

Додамо, Європейський суд з прав людини повернувся до пріоритетного розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Нагадаємо, що український режисер, політв’язень Олег Сенцов в колонії Лабитнангі може користуватися телефоном раз на місяць, він отримує газети із місячним запізненням.

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02 03 2019 12:53
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