Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сеул назвав відправку військ КНДР до росії "серйозною загрозою безпеці" – Reuters

18 жовтня 2024, 14:13
Сеул назвав відправку військ КНДР до росії
ФОТО: dw.com
На сьогодні відомо, що Північна Корея відправила в рф 12 000 військових.

Південна Корея вважає, що Північна Корея направила війська до росії, що означає серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти, на яку Сеул відповість всіма доступними засобами. 

Про це йшлося в заяві офісу президента, пише агенція Reuters.

Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея бере участь у війні в Україні і вирішила надіслати 12 000 військових, включаючи підрозділ спецназу, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провів позапланову зустріч з питань безпеки з ключовими представниками розвідки, військових і національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні росії проти України.

"Учасники... поділялися думкою, що нинішня ситуація, коли тісніші зв’язки між hосією та Північною Кореєю вийшли за межі переміщення військових поставок до фактичного відправлення військ, є серйозною загрозою безпеці не лише для нашої країни, але й для міжнародної спільноти" - заявив президент. 

Південнокорейські офіційні особи раніше заявляли, що, ймовірно, правда, що частина північнокорейського персоналу перебувала в рф і брала участь у її війні з Україною, проте не дали чіткої відповіді щодо характеру чи масштабу такого розгортання.

Офіс Юна заявив, що Південна Корея разом зі своїми союзниками уважно стежила за відправкою військ Північної Кореї до Росії з початкових етапів. Однак він не надав жодної розвідувальної інформації, щоб підтвердити твердження про розгортання військ.

Він не уточнив, чи володіє інформацією про те, чи брали участь у бойових діях північнокорейські війська.

З Національною розвідувальною службою Південної Кореї не вдалося одразу отримати підтвердження звіту про кількість північнокорейських військ.

Нещодавно агентству стало відомо про рішення Північної Кореї розгорнути чотири бригади, включаючи підрозділ спецназу, і що переміщення військ вже почалося.

Зранку голова української розвідки заявив, що до 11 000 військових з КНДР готуються вступити у війну росії проти України.

 

Північна КореяКНДРвійна в Україні

Останні матеріали

Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється