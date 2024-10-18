На сьогодні відомо, що Північна Корея відправила в рф 12 000 військових.

Південна Корея вважає, що Північна Корея направила війська до росії, що означає серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти, на яку Сеул відповість всіма доступними засобами.

Про це йшлося в заяві офісу президента, пише агенція Reuters.

Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея бере участь у війні в Україні і вирішила надіслати 12 000 військових, включаючи підрозділ спецназу, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провів позапланову зустріч з питань безпеки з ключовими представниками розвідки, військових і національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні росії проти України.

"Учасники... поділялися думкою, що нинішня ситуація, коли тісніші зв’язки між hосією та Північною Кореєю вийшли за межі переміщення військових поставок до фактичного відправлення військ, є серйозною загрозою безпеці не лише для нашої країни, але й для міжнародної спільноти" - заявив президент.

Південнокорейські офіційні особи раніше заявляли, що, ймовірно, правда, що частина північнокорейського персоналу перебувала в рф і брала участь у її війні з Україною, проте не дали чіткої відповіді щодо характеру чи масштабу такого розгортання.

Офіс Юна заявив, що Південна Корея разом зі своїми союзниками уважно стежила за відправкою військ Північної Кореї до Росії з початкових етапів. Однак він не надав жодної розвідувальної інформації, щоб підтвердити твердження про розгортання військ.

Він не уточнив, чи володіє інформацією про те, чи брали участь у бойових діях північнокорейські війська.

З Національною розвідувальною службою Південної Кореї не вдалося одразу отримати підтвердження звіту про кількість північнокорейських військ.

Нещодавно агентству стало відомо про рішення Північної Кореї розгорнути чотири бригади, включаючи підрозділ спецназу, і що переміщення військ вже почалося.

Зранку голова української розвідки заявив, що до 11 000 військових з КНДР готуються вступити у війну росії проти України.