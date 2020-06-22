Сеул закликав КНДР відмовитися від агітаційної війни
Про це повідомляє АР., зазначає "Укрінформ"
"Південна Корея у понеділок закликала Північну Корею відмовитися від плану запуску пропагандистських листівок через кордон", - говориться в повідомленні.
Прессекретар міністерства об'єднання Сеула Йо Сангкі, заявив, що Північна Корея має зупинити свій план, який "взагалі не допомагає відносинам Південь-Північ (Корея)".
Раніше в КНДР надрукували 12 мільйонів пропагандистських листівок, які керівництво країни має намір за допомогою повітряних куль розкидати по території Південної Кореї.
Минулого тижня офіційний Пхеньян виступив з погрозами ввести війська і відновити всі види військових маневрів на кордоні з Південною Кореєю після того, як з боку КНДР було підірвано офіс зв'язку у демілітаризованій зоні.
Нагадаємо, що КНДР вводить війська до демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю
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