Сейм Литви схвалив побудову огорожі на кордоні з Білоруссю

Зведення стіни визнано проєктом особливого державного значення. Закон повинен бути прийнятий в терміновому порядку

На позачерговій сесії парламент Литви схвалив проєкт закону про встановлення фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зведення стіни визнано проєктом особливого державного значення. Закон повинен бути прийнятий в терміновому порядку. За підрахунками Служби охорони держкордону, будівництво огорожі обійдеться в 152 млн євро.

Сейму також представлено пропозицію про наділення ширшими повноваженнями військових в разі екстремальної ситуації і щоб уникнути загрози спокою жителів країни.

Військові зможуть віддавати накази фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати підозрюваних у злочині осіб, а також зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби, вантажі, багаж, застосовувати спецзасоби.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.

В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Керівництво Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.