ПОЛІТИКА НОВИНИНа позачерговій сесії парламент Литви схвалив проєкт закону про встановлення фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сейм Литви схвалив побудову огорожі на кордоні з Білоруссю
Зведення стіни визнано проєктом особливого державного значення. Закон повинен бути прийнятий в терміновому порядку
Фото: Getty Images
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Зведення стіни визнано проєктом особливого державного значення. Закон повинен бути прийнятий в терміновому порядку. За підрахунками Служби охорони держкордону, будівництво огорожі обійдеться в 152 млн євро.
Сейму також представлено пропозицію про наділення ширшими повноваженнями військових в разі екстремальної ситуації і щоб уникнути загрози спокою жителів країни.
Військові зможуть віддавати накази фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати підозрюваних у злочині осіб, а також зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби, вантажі, багаж, застосовувати спецзасоби.
Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.
В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Керівництво Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.
Читайте також: Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 08 2021 11:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі