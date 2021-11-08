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Сейм Литви схвалив побудову огорожі на кордоні з Білоруссю

Зведення стіни визнано проєктом особливого державного значення. Закон повинен бути прийнятий в терміновому порядку
На позачерговій сесії парламент Литви схвалив проєкт закону про встановлення фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.
Сейм Литви схвалив побудову огорожі на кордоні з Білоруссю Фото: Getty Images
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
 
Зведення стіни визнано проєктом особливого державного значення. Закон повинен бути прийнятий в терміновому порядку. За підрахунками Служби охорони держкордону, будівництво огорожі обійдеться в 152 млн євро.
 
Сейму також представлено пропозицію про наділення ширшими повноваженнями військових в разі екстремальної ситуації і щоб уникнути загрози спокою жителів країни.
 
Військові зможуть віддавати накази фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати підозрюваних у злочині осіб, а також зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби, вантажі, багаж, застосовувати спецзасоби.
 
Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.
 
В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Керівництво Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.
 
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11 08 2021 11:29
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