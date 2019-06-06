Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом

"Сейм засудив знищення та депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом у 1944 році з його батьківщини - Кримського півострова - у безлюдні райони Середньої Азії, внаслідок чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, катувань та каторжних робіт"

Сейм Литви визнав геноцидом злочини Радянського Союзу проти кримських татар у 1944 році, зокрема примусову депортацію.

Відповідне рішення ухвалили 6 червня, повідомляється на сайті парламенту.

"Сейм засудив знищення та депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом у 1944 році з його батьківщини - Кримського півострова - у безлюдні райони Середньої Азії, внаслідок чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, катувань та каторжних робіт", - йдеться в резолюції.

Цей же документ засуджує анексію Росією Криму у 2014 році, дискримінацію місцевого населення, зокрема і кримських татар, за мовною, культурною, релігійною і національною ознакою.

Сейм закликав міжнародну спільноту продемонструвати солідарність з кримськими татарами і продовжити політику невизнання анексії Криму.

Насильницьке виселення кримських татар із півострова почалося 18 травня 1944 року. Радянська влада звинуватила весь корінний народ у державній зраді та співпраці з фашистським окупаційним режимом під час Другої світової війни.

Лише за перші два дні з Криму депортували 191 тисячу кримських татар. У результаті насильницького виселення загинуло близько 46% чисельності кримськотатарського населення, серед яких половина - діти.

Нагадаємо, що Росія звинувачує Туреччину в русофобії через акції до річниці депортації кримських татар.