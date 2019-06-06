Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом
Відповідне рішення ухвалили 6 червня, повідомляється на сайті парламенту.
"Сейм засудив знищення та депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом у 1944 році з його батьківщини - Кримського півострова - у безлюдні райони Середньої Азії, внаслідок чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, катувань та каторжних робіт", - йдеться в резолюції.
Цей же документ засуджує анексію Росією Криму у 2014 році, дискримінацію місцевого населення, зокрема і кримських татар, за мовною, культурною, релігійною і національною ознакою.
Сейм закликав міжнародну спільноту продемонструвати солідарність з кримськими татарами і продовжити політику невизнання анексії Криму.
Насильницьке виселення кримських татар із півострова почалося 18 травня 1944 року. Радянська влада звинуватила весь корінний народ у державній зраді та співпраці з фашистським окупаційним режимом під час Другої світової війни.
Лише за перші два дні з Криму депортували 191 тисячу кримських татар. У результаті насильницького виселення загинуло близько 46% чисельності кримськотатарського населення, серед яких половина - діти.
Нагадаємо, що Росія звинувачує Туреччину в русофобії через акції до річниці депортації кримських татар.
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