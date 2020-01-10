НОВИНИЗ 2021 року мешканці Литви вже не зможуть курити на балконах багатоквартирних будинків, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сейм Литви заборонив куріння на балконах багатоквартирних будинків
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
У четвер Сейм ухвалив поправки до Закону про контроль над тютюном, тютюновими виробами, які передбачають заборону на куріння на балконах багатоквартирних будинків.
"За" проголосували 69 членів Сейму, "проти" – 4, а утрималися 7.
Поправки запропонував міністр охорони здоров'я Ауреліюс Веріга і ще 13 членів Сейму.
З 2014 року Сейм кілька разів відхиляв пропозицію заборони куріння на балконах.
Противники поправок заявляли, що цю заборону буде неможливо реалізувати.
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01 10 2020 14:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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