Сейм Литви заборонив куріння на балконах багатоквартирних будинків

З 2021 року мешканці Литви вже не зможуть курити на балконах багатоквартирних будинків, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi. У четвер Сейм ухвалив поправки до Закону про контроль над тютюном, тютюновими виробами, які передбачають заборону на куріння на балконах багатоквартирних будинків. "За" проголосували 69 членів Сейму, "проти" – 4, а утрималися 7. Поправки запропонував міністр охорони здоров'я Ауреліюс Веріга і ще 13 членів Сейму. З 2014 року Сейм кілька разів відхиляв пропозицію заборони куріння на балконах. Противники поправок заявляли, що цю заборону буде неможливо реалізувати. Читайте також: у США випустили браслет для боротьби зі шкідливими звичками

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