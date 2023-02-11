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"Шахеди" вночі атакували 3 енергооб'єкти Дніпропетровщини — ОВА

11 лютого 2023, 10:47
Цієї ночі ворожі безпілотники типу "Шахед" атакували 3 енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області, є суттєві руйнування.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав про це в своєму Telegram-каналі

"Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогами та атаками ворожих безпілотників. Цілили по нашій критичній інфраструктурі”.

Голова Дніпропетровської ОВА додав, що "Шахеди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі і один у Нікопольському. У Криворізькому – один і той самий об’єкт атакували двічі за добу.

На місцях "прильотів" відповідні служби ліквідують наслідки атак. Внаслідок атак люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора після ракетної атаки були влучання на декількох об'єктах енергетичної інфраструктури, заявило Укренерго.

ДніпропетровщинавійнаатакаДроншахед

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