«Шахтар» пропонує надати свій літак для евакуації решти українців з Уханя
Про це йдеться на офіційному сайті клубу,передає "Громадське".
«Після поєдинку (з «Бенфікою» — ред.) вдалося поспілкуватися із Рінатом Ахметовим (президентом клубу — ред.). Обговорили гру, і президент запропонував відправити клубний літак, щоб забрати Настю (українку, якій не дозволили евакуюватися разом з собакою — ред.) та інших українців з Китаю. Домовилися, якщо в цьому буде необхідність, клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, які лишилися в Ухані», — сказав капітан й голкіпер «Шахтаря» Андрія П’ятова.
Нагадаємо, що з медичного закладу «Нові Санжари» на Полтавщині, в якому 14 днів перебуватимуть евакуйовані українці та іноземці з Уханя, вивезли персонал. З евакуйованими будуть медики та технічні спеціалісти, які були й на літаку.
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