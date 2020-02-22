Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

«Шахтар» пропонує надати свій літак для евакуації решти українців з Уханя

П’ятов також розповів, що кошти, отримані від продажу квитків на матч із «Бенфікою», футболісти вирішили спрямувати на допомогу евакуйованим. Зокрема на забезпечення «комфортних побутових умов» для людей на обсервації у Нових Санжарах
Футбольний клуб «Шахтар» готовий надати свій літак, аби евакуювати решту українців з китайського міста Ухань — епіцентру спалаху коронавірусу.
«Шахтар» пропонує надати свій літак для евакуації решти українців з Уханя Фото: expres.ua

Про це йдеться на офіційному сайті клубу,передає "Громадське".

«Після поєдинку (з «Бенфікою» — ред.) вдалося поспілкуватися із Рінатом Ахметовим (президентом клубу — ред.). Обговорили гру, і президент запропонував відправити клубний літак, щоб забрати Настю (українку, якій не дозволили евакуюватися разом з собакою — ред.) та інших українців з Китаю. Домовилися, якщо в цьому буде необхідність, клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, які лишилися в Ухані», — сказав капітан й голкіпер «Шахтаря» Андрія П’ятова.

Нагадаємо, що з медичного закладу «Нові Санжари» на Полтавщині, в якому 14 днів перебуватимуть евакуйовані українці та іноземці з Уханя, вивезли персонал. З евакуйованими будуть медики та технічні спеціалісти, які були й на літаку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.