«Шахтар» пропонує надати свій літак для евакуації решти українців з Уханя

П’ятов також розповів, що кошти, отримані від продажу квитків на матч із «Бенфікою», футболісти вирішили спрямувати на допомогу евакуйованим. Зокрема на забезпечення «комфортних побутових умов» для людей на обсервації у Нових Санжарах

Футбольний клуб «Шахтар» готовий надати свій літак, аби евакуювати решту українців з китайського міста Ухань — епіцентру спалаху коронавірусу.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу,передає "Громадське".

«Після поєдинку (з «Бенфікою» — ред.) вдалося поспілкуватися із Рінатом Ахметовим (президентом клубу — ред.). Обговорили гру, і президент запропонував відправити клубний літак, щоб забрати Настю (українку, якій не дозволили евакуюватися разом з собакою — ред.) та інших українців з Китаю. Домовилися, якщо в цьому буде необхідність, клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, які лишилися в Ухані», — сказав капітан й голкіпер «Шахтаря» Андрія П’ятова.

Нагадаємо, що з медичного закладу «Нові Санжари» на Полтавщині, в якому 14 днів перебуватимуть евакуйовані українці та іноземці з Уханя, вивезли персонал. З евакуйованими будуть медики та технічні спеціалісти, які були й на літаку.