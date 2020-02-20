З медзакладу «Нові Санжари» вивезли персонал — з евакуйованими залишаться медики, які були на літаку

«Персонал, який раніше працював у «Нові Санжари», вивезено з об'єкта. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей»

З медичного закладу «Нові Санжари» на Полтавщині, в якому 14 днів перебуватимуть евакуйовані українці та іноземці з Уханя, вивезли персонал. З евакуйованими будуть медики та технічні спеціалісти, які були й на літаку.

Про це повідомили в Урядовому кур'єрі,передає "Громадське".

«Персонал, який раніше працював у «Нові Санжари», вивезено з об'єкта. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей», — йдеться у повідомленні.

Також у Кабміні пояснили, що евакуйовані, екіпаж літака, медичні та технічні працівники перебуватимуть в індивідуальних приміщеннях.

«Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені», — зазначили в уряді.

Нагадаємо, що Центр громадського здоров'я України спростував інформацію щодо того, що в Україні зареєстровано 5 випадків коронавірусу, яку поширюють деякі ЗМІ.