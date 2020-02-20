З медзакладу «Нові Санжари» вивезли персонал — з евакуйованими залишаться медики, які були на літаку
Про це повідомили в Урядовому кур'єрі,передає "Громадське".
«Персонал, який раніше працював у «Нові Санжари», вивезено з об'єкта. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей», — йдеться у повідомленні.
Також у Кабміні пояснили, що евакуйовані, екіпаж літака, медичні та технічні працівники перебуватимуть в індивідуальних приміщеннях.
«Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені», — зазначили в уряді.
Нагадаємо, що Центр громадського здоров'я України спростував інформацію щодо того, що в Україні зареєстровано 5 випадків коронавірусу, яку поширюють деякі ЗМІ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків