РДК закликають до евакуації жителів Бєлгородської та Курської областей

Вони мають півтори години до того, як буде відкрито вогонь.

російські добровольці, які прорвали кордон рф 12 березня, звернулися до мешканців Бєлгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися.

Про це повідомляє РДК.

У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Бєлгородської областей прогнурувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та "жодних заходів щодо евакуації мирного населення Бєлгородщини та Курщини вжито не було".

"Тому я звертаюся на пряму до жителів цих регіонів - негайно покиньте Курщину, Білгородщину, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь з військових цілей на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення", - говорить на відео один із добровольців.

12 березня стало відомо про прорив кордону рф добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

російські повстанці легіону "Свобода росії", які воюють проти російських загарбників, озвучили плани завдати ударів по військових об'єктах на території росії. Це має відбутися 14 березня - у день, коли у рф почнеться електоральна процедура.