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Ісландія оголосила надзвичайний стан і евакує населення через нове виверження вулкана

17 березня 2024, 10:27
Ісландія оголосила надзвичайний стан і евакує населення через нове виверження вулкана
Ісландія, 14 вересня 2014. Літак, що летить над вулканом Bardarbunga. Фото: АFР
Уряд Ісландії оголосив надзвичайний стан через виверження вулкана на півострові Рейк'янес.

Це вже четверте з грудня минулого року, пише британське видання BBC.

Евакуюють мешканці невеликого містечка Гріндавік, яке сильно постраждало від триваючих вивержень лави. 

Прилеглу Блакитну лагуну - одну з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Ісландії  також було евакуйовано.

Повітряний простір Ісландії залишається відкритим, але з гігантської лавової плями валить дим.

За даними служби цивільної оборони країни, виверження почалося вчора о 20:00 за місцевим часом між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом - на північ від Гріндавіка.

Це те саме місце, девиверження було 8 грудня.

Геофізик Магнус Тумі Гудмундссон, який був серед тих, хто облетів постраждалі райони на гелікоптері, повідомив місцевим ЗМІ, що суботнє виверження було найпотужнішим на сьогоднішній день. 

Два язики лави рухаються на захід і на південь. Є ймовірність, що останній може досягти захисних стін, зведених навколо Гріндавіка.

Пан Гудмундссон сказав, що існує ймовірність того, що лава може ринути в море, але цього може не статися, якщо вулканічна активність ослабне.

Ісландське метеорологічне агентство повідомило, що переддень виверження був коротким, і, за первісною оцінкою, вийшла така сама кількість магми, як і в грудні. Агентство додало, що погана погода, яка очікується найближчим часом, може певною мірою вплинути на можливість спостереження за тим, що відбувається.

Міжнародний аеропорт Кефлавік та інші регіональні аеропорти не постраждали від вибуху. А от Блакитна лагуна закрита до подальшого повідомлення як запобіжний захід. Приблизно 4 000 жителів Гріндавіка змогли повернутися до своїх домівок тільки близько місяця тому після того, як у січні внаслідок виверження магми в місті було зруйновано три будинки. Інформаційне агентство AFP повідомило, що лише близько 100 осіб вирішили повернутися. У лютому інше виверження в цьому районі призвело до прориву ключової водопровідної труби, що порушило енергопостачання багатьох людей.

В Ісландії наразі є 33 діючі вулкани, і вона розташована над так званим Серединно-Атлантичним хребтом - кордоном між двома найбільшими тектонічними плитами на планеті.

Востаннє півострів Рейк'янес переживав період вулканічної активності 800 років тому - і виверження тривали десятиліттями. Це вже сьоме виверження з 2021 року, і вчені вважають, що район вступає в нову вулканічну еру, яка може тривати десятиліття або навіть століття.

 
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