У Дніпропетровській області примусово евакуюють мешканців ще 18 сіл

Примусова евакуація стосується більш ніж 1300 дітей

У Синельниківському районі Дніпропетровської області розширили зону примусової евакуації. Йдеться про дітей разом із батьками або законними опікунами.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА).

Відповідне рішення ухвалили на засіданні профільного Координаційного штабу під головуванням віцепремʼєр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"Разом із усіма державними структурами та громадами маємо забезпечити, щоб процес евакуації відбувався швидко, організовано і безпечно. Особливо важливо подбати про дітей, людей з інвалідністю та тих, хто не може самостійно пересуватися", - наголосив він.

Примусова евакуація стосується більш ніж 1300 дітей. Вона охопить мешканців 18 населених пунктів Покровської громади: сіл Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове та селища Покровське.