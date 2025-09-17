У Дніпропетровській області примусово евакуюють мешканців ще 18 сіл
17 вересня 2025, 11:11
Примусова евакуація стосується більш ніж 1300 дітей
У Синельниківському районі Дніпропетровської області розширили зону примусової евакуації. Йдеться про дітей разом із батьками або законними опікунами.
Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА).
Відповідне рішення ухвалили на засіданні профільного Координаційного штабу під головуванням віцепремʼєр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
"Разом із усіма державними структурами та громадами маємо забезпечити, щоб процес евакуації відбувався швидко, організовано і безпечно. Особливо важливо подбати про дітей, людей з інвалідністю та тих, хто не може самостійно пересуватися", - наголосив він.
Примусова евакуація стосується більш ніж 1300 дітей. Вона охопить мешканців 18 населених пунктів Покровської громади: сіл Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове та селища Покровське.
Примусову евакуацію у Синельніківському районі запровадили вперше у квітні 2025 року через постійні ворожі обстріли. Відтоді вивезли понад 3300 дітей.
"Все завдяки спільній роботі ДСНС, поліції, гуманітарних організацій, медиків, військових та місцевої влади", - зазначив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Після виїзду з небезпечних територій люди отримують допомогу у транзитних центрах, а далі переїжджають у підготовлені місця на безпечніших територіях.
Найближчим часом уряд розглядатиме новий порядок евакуації. У ньому пропишуть розподіл відповідальності Координаційного штабу при Мінрегіоні, МВС, ДСНС, місцевої влади, Мінсоцполітики та МОЗ.