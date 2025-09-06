Ізраїльські війська наближаються до центру Гази, мешканцям наказали евакуюватися

Війська Ізраїлю завдають потужних ударів по місту.

6 вересня ізраїльська армія заявила, що палестинці в місті Газа повинні виїхати на південь, оскільки її війська просуваються все глибше в найбільший міський район анклаву.

Ізраїльські війська вже кілька тижнів проводять наступ на передмістя північного міста після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу віддав наказ військовим захопити його.

Про це інформує Reuters.

Нетаньягу заявляє, що місто Газа є оплотом Хамас, і його захоплення необхідне для перемоги над палестинськими ісламістськими бойовиками, чий напад на Ізраїль у жовтні 2023 року спричинив війну.

Напад загрожує вигнати сотні тисяч палестинців, які переховуються там від майже дворічних бойових дій. До війни в місті проживало близько мільйона людей, що становить майже половину населення Гази.

Речник ізраїльської армії Авіхай Адраї написав у соціальній мережі X, що мешканці повинні покинути місто і переїхати до визначеної прибережної зони Хан-Юніс на півдні Гази, запевнивши тих, хто тікає, що там вони зможуть отримати їжу, медичну допомогу та притулок. Адраї додав, що визначена зона є "гуманітарною зоною".

Багато жителів міста Газа були вимушені покинути свої домівки на початку війни, але згодом повернулися. Деякі мешканці заявили, що відмовляються знову залишати свої домівки.

Військові вже кілька тижнів проводять інтенсивні удари по місту, просуваючись через передмістя, і цього тижня війська опинилися в декількох кілометрах від центру міста.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив 5 вересня, що військові операції в Газі будуть посилюватися, поки Хамас не прийме умови Ізраїлю щодо припинення війни: звільнення заручників і роззброєння. В іншому випадку, за його словами, угруповання буде знищено.