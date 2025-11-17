Румунія евакуює село через наслідки удару по Ізмаїльському порту

Людей вирішили евакуювати через загрозу вибуху "до повного усунення небезпеки".

У Румунії евакуювали мешканців села Плауру, що біля кордону з Україною, через небезпеку вибуху після атаки російських дронів по порту в Ізмаїлі Одеської області в ніч на 17 листопада.

Про це пише румунське медіа Digi24.

Очільник повіту, до якого належить Плауру, заявив, що під атаку потрапив корабель зі зрідженим газом.

Людей вирішили евакуювати через загрозу вибуху "до повного усунення небезпеки". Попередньо, йдеться про 100—150 мешканців разом із тваринами.

Танкер, що перевозив зріджений газ і потрапив під атаку, виявився турецьким, повідомили в головному управлінні з морських справ Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини.

Там кажуть, що із судна ORINDA довелося евакуювати 16 членів екіпажу. Минулося без постраждалих.

російські війська вночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден, є поранений.

"Вночі 17 листопада російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах. Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури", - заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.