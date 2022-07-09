СПОРТ НОВИНИУкраїнський футбольний клуб "Шахтар" вщент розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 4:1.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" в Лізі чемпіонів
Фото: expres.ua
Про це повідомив ФК "Шахтар" в Twitter.
Вже на старті поєдинку "Шахтар" опинився попереду. На 57-й хвилині "Лейпциг" зрівняв рахунок, проте лише за дві хвилини "гірники" знову вийшли вперед.
Мар'яну Шведу, для якого цей матч став дебютним у Лізі чемпіонів та в складі "Шахтаря", вдалося оформити дубль. Він забив два гола у ворота суперника на 16 та 59 хвилинах матчу.
Ще один гол на рахунку Михайла Мудрика (76 хвилина) і цілковитий розгром оформив нападник Лассіна Траоре на 85 хвилині матчу.
Наступний матч у Лізі Чемпіонів у гірників запланований із "Селтіком". Гра відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.
Раніше повідомлялось, що українці вперше в історії вийшли до чвертьфіналу ЧС із волейболу.
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07 09 2022 07:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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