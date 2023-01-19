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ПОЛІТИКА

Шансів на серйозні мирні переговори поки що немає – Генсек ООН

19 січня 2023, 10:20
Шансів на серйозні мирні переговори поки що немає – Генсек ООН
Джерело: news.un.org
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу визнав, що не вважає ймовірним проведення мирних переговорів між Україною та росією найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужбаООН.

"Кінець буде... всьому є кінець, але я не бачу кінця війни в найближчому майбутньому. Я не бачу на даний момент шансів на серйозні мирні переговори між двома сторонами", – заявив Гутерреш.

Він наголосив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну порушило міжнародне право й Статут ООН, підкресливши складність припинення насильства, коли обидві сторони продовжують мати "два різних уявлення про те, що таке російська імперія, що таке національності".

"Це ускладнює пошук рішення, але це рішення має ґрунтуватися на міжнародному праві й відповідати територіальній цілісності... Я не бачу умов для того, щоб це сталося в найближчому майбутньому", – визнав генсек ООН.

Водночас Гутерреш підкреслив, що в деяких питаннях Київ і москва все ж співпрацюють. Серед них – обговорення обміну військовополонених та підтримка роботи Міжнародного агентства з атомної енергії.

Минулого місяця генеральний секретар ООН заявив, що песимістично ставиться до перспектив збройного конфлікту між Україною і росією, але сподівається, що він завершиться у 2023 році.

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звинуватив найбільші у світі компанії,які займаються викопним паливом, у небажанні відмовитися від бізнес-моделі, яка суперечить виживанню людства, попри те, що десятиліття тому вони свідомо поставили світ на курс до кліматичної катастрофи.

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