Генсек ООН закликав покарати великі нафтові компанії за прикладом тютюнових компаній

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звинуватив найбільші у світі компанії, які займаються викопним паливом, у небажанні відмовитися від бізнес-моделі, яка суперечить виживанню людства, попри те, що десятиліття тому вони свідомо поставили світ на курс до кліматичної катастрофи

Виступаючи в Давосі, Гутерріш сказав, що недавні одкровення ExxonMobil про те, що компанія в 1970-х роках знала, що її основним продуктом є "нагрівання нашої планети", зробили "велику нафту" схожою на тютюнові компанії, які знали, що куріння веде до раку, повідомляє The Guardian

"Так само, як тютюнова промисловість, вони жорстоко розправилися зі своєю власною наукою. "Велика нафта" поширювала велику брехню... І, як і тютюнова промисловість, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - сказав він.

За його словами, сьогодні виробники викопного палива та їхні помічники все ще прагнуть розширити виробництво, чудово розуміючи, що їхня бізнес-модель несумісна з виживанням людства. "Це божевілля належить до наукової фантастики, але ми знаємо, що руйнація екосистеми - це холодний, твердий науковий факт", - сказав він.

Необхідність нарощування прогресу у глобальній битві за запобігання підвищенню температури більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм була однією з тем зустрічі в Давосі, але голова ООН сказав, що багато обіцянок, взятих компаніями для досягнення чистого нульового викиду вуглецю, не виконуються.

Гутерріш сказав, що досягнення кліматичних цілей, узгоджених міжнародною спільнотою, вимагає повної участі приватного сектору, і визнав, що все більше і більше підприємств беруть на себе зобов'язання щодо досягнення нульового рівня викидів.

"Але орієнтири та критерії часто сумнівні чи туманні. Це вводить в оману споживачів, інвесторів та регулюючих органів помилковими оповіданнями. Це підживлює культуру кліматичної дезінформації та плутанини", - повідомив він.

Глава ООН сказав, що лідери корпорацій повинні висунути заслуговують на довіру і прозорі плани щодо досягнення чистого нуля до кінця року, додавши, що залежність від вуглецевих кредитів не означає "реального" скорочення викидів.

Стрімке зростання цін на енергоносії, викликане вторгненням Росії в Україну, призвело до того, що деякі країни активізували використання вугілля як замінник дорогого газу, але Гутерріш попередив, що світ перебуває в гонці з часом щодо скорочення викидів вуглецю.

"Битва за збереження обмеження в 1,5 градуса буде виграна або програна в цьому десятилітті. На нашому годиннику. Друзі мої, прямо зараз воно втрачається", - сказав генсек ООН.