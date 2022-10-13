НОВИНИСеред них є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської обласейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З російського полону повернулися ще 20 українських військових
Фото: Telegram радника ОП
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Тelegram.
"Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей", - зазначив Єрмак.
За його словами, вдалося повернути 14 воїнів ЗСУ, чотирьох бійців ТрО, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Серед них є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Звільнені проходять медичний огляд.
" Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти. Спілкуючись з родинами полонених, я помітив, що діти часто переживають все у собі, лиш виражають емоції в малюнках. Ти можеш одразу не помітити переживання, дивлячись на дитину. Але воно є, і хочеться зробити все, щоб якомога скоріше повернути їй батька чи маму, хочеться викладатися на максимум заради того, щоб наші українські родини знову возз’єднувались. Ми повернемо всіх. Інакше не буде. Слава Україні. Повертаємо своїх", - наголосив Єрмак.
11 жовтня Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими, в результаті якого Україна повернула 32 військових та тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
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13 10 2022 17:06 МЕДІА
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