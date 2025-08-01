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Ще чотирьох українських дітей повернули з окупації

01 серпня 2025, 21:04
Ще чотирьох українських дітей повернули з окупації
Фото: з вільних джерел
Їх росіяни намагались примусово русифікувати.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій групу українських дітей. 15-річна дівчина, яка вперто носила до російської школи вишиванку, відстоюючи свою проукраїнську позицію", - йдеться у дописі. 

Єрмак додав, що за це її жорстоко цькували та били, а вчителі писали доноси та погрожували матері позбавленням батьківських прав. Ще двоє врятованих - 4-річна дівчинка та її 8-річний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи.

Крім того, 17-річний хлопець, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу попри юний вік. 

"Вдячний команді Save Ukraine та іншим партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей. #BringKidsBack", - додав керівник ОП. 

Тиждень тому ще одну групу українських дітей повернули з окупації рф.

 

війнадітиокупація

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