Міністр оборони Німеччини вважає, що росія може напасти на НАТО протягом наступних п'яти-восьми років .

Румунія 1 лютого приєдналася до списку країн НАТО, чиї високопоставлені чиновники попереджають про можливість війни з росією. Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад заявив, що його країна наразі не готова до перспективи війни з росією і попередив, що їй потрібно серйозно поставитися до такої загрози.

Про це повідомляє Newsweek.

Попередження очільника Генерального штабу Збройних сил Румунії прозвучало після того, як минулого тижня генерал Патрік Сандерс, головнокомандувач армії Великої Британії, закликав британську владу готуватися до масової мобілізації через можливість поширення російського конфлікту в Україні на інші країни. Перед тим, як Сандерс зробив свої коментарі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю, опублікованому 19 січня, заявив, що напад росії на НАТО може статися протягом наступних "п'яти-восьми років", а голландський адмірал Роб Бауер минулого місяця заявив, що НАТО має бути в стані боєготовності.

"російська федерація стала проблемою для світового порядку, для демократії. Насправді, це війна росії з демократичним світом. Це не війна з Україною. Якщо він [путін] переможе в Україні, головною ціллю буде Республіка Молдова. Ми станемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я більш ніж переконаний, що політика президента путіна буде ескалація в найближчому майбутньому", — сказав Влад.

Щодо можливості того, що президент росії путін розпочне війну в іншому місці, Влад сказав, що "населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, має бути занепокоєне". Говорячи про уламки російського безпілотника, який впав у Румунії у вересні, Влад заявив, що його країна "не має бойових систем", і сказав, що Румунія повинна провести правові реформи, щоб краще запобігати атакам безпілотників.

Раніше західне видання написало, що США і Німеччина гальмують вступ України до НАТО.