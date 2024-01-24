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Ще одна країна НАТО приєдналася до операції з підготовки українських воїнів

24 січня 2024, 11:55
Ще одна країна НАТО приєдналася до операції з підготовки українських воїнів
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія приєдналася до багатонаціональної операції Interflex, що займається підготовкою українських військових.

Естонія приєдналася до багатонаціональної операції Interflex. Вона займатиметься підготовкою українських військових.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

"На Рамштайні Естонія оголосила про приєднання до навчальної операції Interflex під проводом Великої Британії", – йдеться у повідомленні Міноборони в соцмережі Х (Twitter).

Зазначається, що за програмою Interflex понад 34 000 українських солдатів здобули необхідні навички для ведення бойових дій на передовій.

НАТОЕстоніявійна в Україніросія окупантипідготовка

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