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Ще одна станція метро в Києві відмовиться від продажу жетонів

Жетони виведуть з обігу з 1 листопада
З понеділка, 5 серпня, жетонів не продаватимуть на станції "Дніпро" Київського метрополітену.
Ще одна станція метро в Києві відмовиться від продажу жетонів Фото: MAXPPP

"Завтра до всіх попередніх вестибюлів приєднується станція "Дніпро". Жетонів уже не продаватимуть у касах. Однак раніше куплені ще можна використовувати на турнікеті", - повідомляє пресслужба КП.

Нагадаємо, що у КП "Київський метрополітен" уточнили, що на цих станціях працюватимуть "сучасні засоби оплати" - картка метро, безконтактна банківська картка чи е-квиток, а раніше куплені жетони можливо використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших станціях.

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