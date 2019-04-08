Ще одна станція метро в Києві відмовиться від продажу жетонів

З понеділка, 5 серпня, жетонів не продаватимуть на станції "Дніпро" Київського метрополітену.

"Завтра до всіх попередніх вестибюлів приєднується станція "Дніпро". Жетонів уже не продаватимуть у касах. Однак раніше куплені ще можна використовувати на турнікеті", - повідомляє пресслужба КП.

Нагадаємо, що у КП "Київський метрополітен" уточнили, що на цих станціях працюватимуть "сучасні засоби оплати" - картка метро, безконтактна банківська картка чи е-квиток, а раніше куплені жетони можливо використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших станціях.