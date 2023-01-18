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CУСПІЛЬСТВО

Ще одну партію мостів із Норвегії отримала Україна

18 січня 2023, 21:27
Ще одну партію мостів із Норвегії отримала Україна
Фото: Укрінформ
В Україну доправили останню партію мостових конструкцій від Норвезького управління державних доріг
"Укравтодор зустрів вантажівки з мостовими конструкціями від Норвезького управління державних доріг. Караван з гуманітарною допомогою у вигляді 10 переправ вирушив у грудні 2022 року", - йдеться у повідомленні Державного агентства автомобільних доріг України.
 
 
 
Зазначається, що Україна отримала тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення.
 
Наголошується, що вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Технічна допомога фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ.
 
 
Перед початком роботи українські мостобудівники пройдуть тренінг у Польщі, де норвезькі фахівці на прикладі однієї з переданих переправ навчатимуть інженерів складати їх швидко та ефективно.
 
 
Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції.
відбудовамістНорвегія

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