Ще одну партію мостів із Норвегії отримала Україна
18 січня 2023, 21:27
Фото: Укрінформ
В Україну доправили останню партію мостових конструкцій від Норвезького управління державних доріг
"Укравтодор зустрів вантажівки з мостовими конструкціями від Норвезького управління державних доріг. Караван з гуманітарною допомогою у вигляді 10 переправ вирушив у грудні 2022 року", - йдеться у повідомленні Державного агентства автомобільних доріг України.
Зазначається, що Україна отримала тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення.
Наголошується, що вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Технічна допомога фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ.
Перед початком роботи українські мостобудівники пройдуть тренінг у Польщі, де норвезькі фахівці на прикладі однієї з переданих переправ навчатимуть інженерів складати їх швидко та ефективно.
Як повідомлялося раніше, перша партія від Норвезького управління державних доріг прибула в Україну 11 січня.
Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції.