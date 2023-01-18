Ще одну партію мостів із Норвегії отримала Україна

В Україну доправили останню партію мостових конструкцій від Норвезького управління державних доріг

"Укравтодор зустрів вантажівки з мостовими конструкціями від Норвезького управління державних доріг. Караван з гуманітарною допомогою у вигляді 10 переправ вирушив у грудні 2022 року", - йдеться у повідомленні Державного агентства автомобільних доріг України

Зазначається, що Україна отримала тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення.

Наголошується, що вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Технічна допомога фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ.

Перед початком роботи українські мостобудівники пройдуть тренінг у Польщі, де норвезькі фахівці на прикладі однієї з переданих переправ навчатимуть інженерів складати їх швидко та ефективно.

Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції.