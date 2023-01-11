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ПОЛІТИКА

Україна отримала від Норвегії десять мостів

11 січня 2023, 20:15
Україна отримала від Норвегії десять мостів
Джерело: mtu.gov.ua
В Україну прибули вантажівки з гуманітарною допомогою від Норвегії. Наша країна отримала десять мостів вартістю 30 мільйонів норвезьких крон (понад 3 мільйони доларів США).

Про це повідомляє Мінінфраструктури України.

За інформацією відомства, мости планують встановити на звільнених від росіян територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, якими можуть пересуватися важкі транспортні засоби – вантажівки з гуманітарною допомогою, карети швидкої допомоги, пожежні авто, ремонтні бригади.

"Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу з відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції. Незабаром Укравтодор отримає мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ", – додають у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, на Чернігівщині почали встановлення модульних металевих мостів із Франції.

Норвегіявійнадопомогамости

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