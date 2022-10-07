Ще один Bayraktar для України: у Польщі зібрали 9 млн злотих Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів

У Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталія Панченко. "Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook. Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні. Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.

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