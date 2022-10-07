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Ще один Bayraktar для України: у Польщі зібрали 9 млн злотих

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів
У Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.
Ще один Bayraktar для України: у Польщі зібрали 9 млн злотих Фото: з вільних джерел

Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталія Панченко.

"Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook.

Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.

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10 07 2022 13:36
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