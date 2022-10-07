CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще один Bayraktar для України: у Польщі зібрали 9 млн злотих
Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталія Панченко.
"Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook.
Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.
Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.
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10 07 2022 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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