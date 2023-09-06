Ще один регіон росії відмовився від іноземних літаків через відсутність запчастин

Літаки літали до важкодоступних пунктів Камчатського краю, куди неможливо дістатися через відсутність залізниці та автошляхів.

У Камчатському краї, починаючи з вересня, зупинено польоти на чеських літаках L-410 через брак запчастин, з яким російські авіакомпанії стикнулись після введення санкцій. Тобто запчастини не вдалося купити за допомогою третіх країн за схемою "паралельного імпорту".

Про це повідомили у пресслужбі місцевого уряду та підтвердили у пресслужбі єдиної далекосхідної авіакомпанії "Аврора", передають російськіЗМІ.

Камчатка стала другим російським регіоном, який вимушено припинив експлуатацію цих літаків. На початку 2023 року літаки L-410 припинила використовувати компанія "Коміавіатранс" з Республіки Комі через санкції та дефіцит запчастин.

За даними Росавіації, зараз у росії залишається сім комерційних операторів літаків L-410. Їх експлуатують "Сибірська легка авіація", "Хабаровські авіалінії", 2-й Архангельський об'єднаний авіазагін, "Полярні авіалінії", "Газпром авіа", "Аеросервіс" і "КрасАвіа". Загалом у їхніх авіапарках перебуває 28 таких машин. Ще чотири літаки є у розпорядженні Ульянівського інституту цивільної авіації, вони використовуються для навчання курсантів.

Зазначається, що ще влітку 2023 року L-410 літали до п'яти важкодоступних і малонаселених пунктів Камчатського краю, куди неможливо дістатися через відсутність залізниці та автошляхів.

Раніше повідомлялось, що росія покриває літаки автомобільними шинами, можливо, для захисту від українських безпілотників.