Матеріали:
Теми:

Ще три судна пройшли "новим коридором" до Одеси

13 жовтня 2023, 14:27
Ще три судна пройшли
Фото: Donbasstransitservice Ltd
З початку роботи "нового українського зернового коридору" до портів Великої Одеси прибули вже 23 кораблі.

Про це керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко написав на Facebook-сторінці

Три судна Peter S з Греції, Xin Shun з Китаю та Bull з Сінгапуру прибули до одеських портів.

За даними MarineTraffic, Peter S дедвейтом 71,6 тисяч тонн прямував до порту Чорноморськ під прапором Ліберії, Xin Shun дедвейтом 75,8 тисяч тонн - до порту Південний під прапором Панами, Falcona дедвейтом 82 тис. тонн прибула на рейд порту Одеса під прапором Ліберії.

Тобто 16 вересня до портів "новим зерновим коридором" прибули вже 23 судна загальним дедвейтом 898,3 тисяч тонн, а з України вийшли 14 кораблів. 

Днямий Зеленський заявив, що Україна запустить "зерновий коридор" через Молдову в Румунію.

 

Одесасуднозерновий коридор

Останні матеріали

Ядерна боєготовність. США повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм та росією – рекомендації комісії Конгресу США
Технології
Ядерна боєготовність. США повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм та росією – рекомендації комісії Конгресу США
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 16:48
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Cуспільство
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 12:37
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Cуспільство
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 09:38
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Cуспільство
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 16:35
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється