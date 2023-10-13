Ще три судна пройшли "новим коридором" до Одеси

З початку роботи "нового українського зернового коридору" до портів Великої Одеси прибули вже 23 кораблі.

Про це керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко написав на Facebook-сторінці.

Три судна Peter S з Греції, Xin Shun з Китаю та Bull з Сінгапуру прибули до одеських портів.

За даними MarineTraffic, Peter S дедвейтом 71,6 тисяч тонн прямував до порту Чорноморськ під прапором Ліберії, Xin Shun дедвейтом 75,8 тисяч тонн - до порту Південний під прапором Панами, Falcona дедвейтом 82 тис. тонн прибула на рейд порту Одеса під прапором Ліберії.

Тобто 16 вересня до портів "новим зерновим коридором" прибули вже 23 судна загальним дедвейтом 898,3 тисяч тонн, а з України вийшли 14 кораблів.

Днямий Зеленський заявив, що Україна запустить "зерновий коридор" через Молдову в Румунію.