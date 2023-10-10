Україна запустить "зерновий коридор" через Молдову в Румунію – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що вже скоро має запрацювати новий "зерновий коридор" з експорту українського зерна через Молдову до Румунії.

Про це Зеленський сказав під час спільної прес-конференції в Румунії.

"У трикутнику Україна-Румунія-Молдова ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи. Передусім це економічний розвиток. Ми вже досягли хороших результатів у розвитку логістики в цьому трикутнику, вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію", - заявив Зеленський.

За його словами, співпраця між Україною, Румунією і Молдовою дає значний стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури, робочих місць і разом держави стають сильнішими.

"Україна та Румунія разом уже є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої", - додав український президент.

Він додав, що ми маємо зробити все можливе, щоб росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря і Дунайського регіону на мертву зону для нормального судноплавства.

"Ключова річ при цьому – ППО. Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом в країні, і в Одеському регіоні", - сказав глава держави.

Зеленський подякував за всі надані Румунією пакети підтримки та висловив упевненість, що всі в Румунії знають, яку жахливу загрозу життю несе російський терор, ракети та ударні дрони, зокрема іранські «шахеди», якими Росія атакує Україну, у тому числі міста та села Одещини, які розташовані поблизу румунського кордону.

"Це загроза не лише нашій державі", - підсумував Зеленський.

Ми повідомляли, що сьогодні Зеленський перебуває в Румунії з візитом.