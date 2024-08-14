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Ще в одній області росії ввели режим надзвичайного стану

14 серпня 2024, 08:41
Ще в одній області росії ввели режим надзвичайного стану
Фото: linava.lt
Минулого тижня надзвичайний стан ввели в Курській області.

Вчора, 14 серпня, режим надзвичайної ситуації регіонального рівня ввели на всій території Бєлгородської області росії. 

Про це заявив губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков

Він сказав, що планують оголосити режим НС федерального рівня.

Днями ми повідомляли, що контртерористичний режим це спроба кремля применшити масштаб нападу ЗСУ. Тоді режим КТО був введений у трьох областях рф.

 

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