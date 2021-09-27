Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Ще в одному ТРЦ Києва відкривають центр вакцинації від коронавірусу

Вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 за записом через електронну систему helsi.me
У Києві відкривають ще один центр масової вакцинації проти COVID-19. Із 27 вересня він запрацює в ТРЦ COSMO Multimall.
Ще в одному ТРЦ Києва відкривають центр вакцинації від коронавірусу Фото: Прямий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Солом'янську РДА Києва.

Вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 за записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису). ТРЦ розташований за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.

Тим, хто не має декларації з сімейним лікарем, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити у додатку "Дія".

Нагадаємо, що протягом найближчих місяців Україні щотижня постачатиметься по 500 тисяч доз вакцини Pfizer.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2021 11:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.