ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Києві відкривають ще один центр масової вакцинації проти COVID-19. Із 27 вересня він запрацює в ТРЦ COSMO Multimall.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще в одному ТРЦ Києва відкривають центр вакцинації від коронавірусу
Вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 за записом через електронну систему helsi.me
Фото: Прямий
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Солом'янську РДА Києва.
Вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 за записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису). ТРЦ розташований за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.
Тим, хто не має декларації з сімейним лікарем, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити у додатку "Дія".
Нагадаємо, що протягом найближчих місяців Україні щотижня постачатиметься по 500 тисяч доз вакцини Pfizer.
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