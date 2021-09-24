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Україна отримуватиме 500 тисяч доз Pfizer щотижня – Шмигаль

Для забезпечення безперервного процесу вакцинації Україна регулярно отримує нові партії безпечних вакцин. Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона вакцини Pfizer, окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження та забезпечення холодового ланцюга
Протягом найближчих місяців Україні щотижня постачатиметься по 500 тисяч доз вакцини Pfizer.
Україна отримуватиме 500 тисяч доз Pfizer щотижня – Шмигаль Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Як передає Укрінформ, про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
 
"Для забезпечення безперервного процесу вакцинації Україна регулярно отримує нові партії безпечних вакцин. Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона вакцини Pfizer, окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження та забезпечення холодового ланцюга", - сказав Шмигаль.
 
Як повідомлялося, у рамках ініціативи COVAX Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 3 морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур.
 
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24 09 2021 13:16
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