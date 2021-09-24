НОВИНИПротягом найближчих місяців Україні щотижня постачатиметься по 500 тисяч доз вакцини Pfizer.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримуватиме 500 тисяч доз Pfizer щотижня – Шмигаль
Для забезпечення безперервного процесу вакцинації Україна регулярно отримує нові партії безпечних вакцин. Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона вакцини Pfizer, окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження та забезпечення холодового ланцюга
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Як передає Укрінформ, про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Для забезпечення безперервного процесу вакцинації Україна регулярно отримує нові партії безпечних вакцин. Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона вакцини Pfizer, окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження та забезпечення холодового ланцюга", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, у рамках ініціативи COVAX Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 3 морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 09 2021 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles