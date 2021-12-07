Pfizer тепер доступна усім охочим у центрах масової вакцинації

Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечними і захищають від тяжкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19

Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечними і захищають від тяжкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19. За даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на COVID-19 та 100%-ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті", - сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У МОЗ наголосили, що очікують отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому вирішено зробити цю вакцину доступною для широкого загалу.

В Україні щодня працює до 2 тис. пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, яку постачають в однодозних флаконах і яка не потребує наднизьких температур для зберігання, що робить її зручною для використання в таких пунктах.

Як повідомлялося, в Україні працює понад 200 центрів масової вакцинації. Пріоритет у них надається літнім людям, групам ризику та людям із супутніми захворюваннями.

Ті, хто отримав перше щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech у цих центрах, зможуть щепитися другою дозою в тих же центрах або в пунктах щеплень.

У пунктах щеплень також продовжується вакцинація другою дозою вакцини AstraZeneca тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини будь-якого виробника (Covishield, AstraZeneca-SKBio).

Водночас мобільні бригади щеплюють організовані колективи вакциною Comirnaty/Pfizer, цільові групи з 3-4 етапів вакцинації вакциною CoronaVac/Sinovac та другою дозою вакцини AstraZeneca. Вони також щеплюють маломобільні групи населення вакциною CoronaVac/Sinovac.

Станом на 12 липня Україна отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.