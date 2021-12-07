НОВИНИВ Міністерстві закордонних справ розповіли, що найближчим часом почнеться оцінка готовності українських COVID-сертифікатів до визнання Євросоюзом, після якої мають бути укладені угоди про визнання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС може визнати українські COVID-сертифікати найближчим часом – МЗС
Уже запустили бета-тестування цифрових COVID-сертифікатів у застосунку Дія. Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у роз’ясненнях міністерства щодо правил поїздок за кордон, опублікованих 21 липня, повідомляє "Економічна правда".
В МЗС нагадали, що в Україні вже є два види сертифікатів-свідоцтв про щеплення - суто внутрішній та міжнародний, який почне діяти після завершення процедури визнання.
"Уже запустили бета-тестування цифрових COVID-сертифікатів у застосунку Дія. Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод", - зазначають у повідомленні.
МЗС додає, що Україна однією з перших почала перемовини з ЄС щодо впровадження і визнання COVID-сертифікатів, а також паралельно веде двосторонні перемовини з окремими країнами про взаємне визнання цих документів.
Нагадаємо, що європейський цифровий COVID-сертифікат офіційно почав діяти з 1 липня.
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12 07 2021 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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