НОВИНИУ ЄС з 1 липня офіційно почали діяти цифрові сертифікати COVID, що мають спростити поїздки у Європі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС почали діяти цифрові COVID-сертифікати
Із запуском цифрового ковід-сертифікату громадяни отримують ключовий інструмент для того, щоб у ЄС могло відновитися вільне пересування і щоб при цьому громадське здоров’я залишалось у пріоритеті
Фото: Twitter
Про це повідомляє "Європейська правда".
Сертифікат містить інформацію про щеплення, або наявність імунітету внаслідок перенесеної хвороби, або негативний тест на коронавірус. Спільна система ЄС дозволяє зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському союзі, а також запобігти шахрайству та підробці. Документ може бути паперовим або в цифровому вигляді та обов’язково міститиме QR-код.
Система розроблена також для застосування до країн, що є членами Шенгенської зони, але не є членами ЄС - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
Як повідомила пресслужба Єврокомісії, віднині громадяни країн ЄС вже можуть отримати свій документ і більшість країн-учасниць мережі технічно готові перевіряти через систему сертифікат щонайменш одного типу (або про вакцинацію, або про перенесену хворобу, або про негативний тест).
"Із запуском цифрового ковід-сертифікату громадяни отримують ключовий інструмент для того, щоб у ЄС могло відновитися вільне пересування і щоб при цьому громадське здоров’я залишалось у пріоритеті", - прокоментувала єврокомісарка Стелла Кіріакідес.
Нагадаємо, 14 червня Рада ЄС скасувала обмеження на подорожі в рамках блоку для власників цифрових сертифікатів. Обмеження для інших подорожуючих повинні базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження COVID-19.
Країни-члени повинні будуть визнавати сертифікат про щеплення всіма вакцинами, що затверджені у ЄС, але за власним рішенням можуть визнавати й інші. Так само, країни за власним рішенням можуть визнавати сертифікат дійсним вже після щеплення першою дозою вакцини.
Система мала бути готова до 1 липня, але деякі країни запустили сертифікати раніше.
Держави-члени ЄС також зможуть натиснути на "екстрене гальмо" і заборонити всі поїздки з регіону, що демонструє сплеск захворювання.
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