НОВИНИУ Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Дії" стартує бета-тестування Covid-сертифікатів
Також пізніше ковідний сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19
Фото: Економічна правда
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри та віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пише у Facebook
"Що таке ковідний сертифікат? Це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у Дії, - його дійсність можна буде перевірити через QR-код. Ми - одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів. Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ", - повідомляє Федоров.
Взяти участь у бета-тесті можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали 2 дози) на території України.
"Також пізніше ковідний сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19" — зазначають у Мінцифри.
Зареєструватись на тестування можна вже зараз за посиланням.
Нагадаємо, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.
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