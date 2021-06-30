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В "Дії" стартує бета-тестування Covid-сертифікатів

Також пізніше ковідний сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".
В "Дії" стартує бета-тестування Covid-сертифікатів Фото: Економічна правда
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри та віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пише у Facebook
 
"Що таке ковідний сертифікат? Це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у Дії, - його дійсність можна буде перевірити через QR-код. Ми - одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів. Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ", - повідомляє Федоров.
 
Взяти участь у бета-тесті можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали 2 дози) на території України.
 
"Також пізніше ковідний сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19" — зазначають у Мінцифри.
 
Зареєструватись на тестування можна вже зараз за посиланням.
 
Нагадаємо, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.
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30 06 2021 12:52
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