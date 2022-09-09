CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНАК "Нафтогаз" подав прохання про арбітраж проти "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Що відомо про арбітраж, який "Нафтогаз" розпочав проти "Газпрому"
Ми використаємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заявлення додаткових умов
Фото: З відкритих джерел
Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.
За словами Вітренка, оскільки транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах «качай або плати», а росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода, ми вимагаємо від Газпрому розрахуватися в повному обсязі. Як це визначає контракт.
"Ми використаємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заявлення додаткових умов", - наголосив глава Нафтогазу.
За його словами, "... нам треба не тільки виграти війну проти Газпрому, а ще й перемогти росію у її загарбницькій війні проти України. І хоча арбітраж – це завжди складний і тривалий процес, я вірю, що Нафтогаз повторить успіх Стокгольму-2019.
І Україна теж неодмінно переможе!"
У Нафтогазі додали, що подали Прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром" (російська федерація). Місце проведення арбітражу – Цюрих (Швейцарія).
"Нафтогаз вимагає від Газпрому кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.
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