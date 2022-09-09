Що відомо про арбітраж, який "Нафтогаз" розпочав проти "Газпрому"

Ми використаємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заявлення додаткових умов

НАК "Нафтогаз" подав прохання про арбітраж проти "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.

За словами Вітренка, оскільки транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах «качай або плати», а росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода, ми вимагаємо від Газпрому розрахуватися в повному обсязі. Як це визначає контракт.

"Ми використаємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заявлення додаткових умов", - наголосив глава Нафтогазу.

За його словами, "... нам треба не тільки виграти війну проти Газпрому, а ще й перемогти росію у її загарбницькій війні проти України. І хоча арбітраж – це завжди складний і тривалий процес, я вірю, що Нафтогаз повторить успіх Стокгольму-2019.

І Україна теж неодмінно переможе!"

У Нафтогазі додали, що подали Прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром" (російська федерація). Місце проведення арбітражу – Цюрих (Швейцарія).

"Нафтогаз вимагає від Газпрому кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.