CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві учні 8-11 класів, які є призерами олімпіад, конкурсів та турнірів з навчальних предметів отримуватимуть персональні стипендії у розмірі 1000 грн. Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на пленарному засіданні Київради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щомісяця по 1000 гривень зможуть отримувати київські школярі
Фото: lovi-moment.com.ua
Про це йдеться на сайті КМДА, передає УНН.
Як зазначили, освітній процес зазнав кардинальних змін внаслідок COVID-19, а повномасштабна війна спричинила значний збій у роботі навчальних закладів. Діти перебувають у стресі та максимально віддалились від звичного режиму навчання.
"Наразі необхідно запроваджувати дієві механізми, які будуть мотивувати школярів досягати успіхів у навчанні. Проєкт рішення передбачає присвоєння персональних стипендій учням 8-11 класів, які є призерами олімпіад, конкурсів та турнірів із навчальних предметів, а також мають високі досягнення в навчанні", - повідомив голова постійної комісії Київської міськради з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук.
Щомісяця з міського бюджету київським школярам-відмінникам виплачуватимуть 1000 грн.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко розповів про те, як працюватимуть школи столиці в новому навчальному році. За його словами, у Києві для очного навчання відкриють лише ті школи, які мають обладнане укриття або ж мають його десь поруч у кроковій доступності.
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13 09 2022 19:19 МЕДІА
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