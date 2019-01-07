CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШестеро дітей отримали травми різного ступеня в результаті вибуху невідомого предмета. Інцидент стався 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с. Пашена Балка Дніпровського району Дніпропетровської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шестеро дітей постраждали від вибуху в Дніпропетровській області
На місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям
Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
Попередньо в результаті вибуху поранення отримали шестеро дітей віком від 4 до 16 років. Одна дитина перебуває у важкому стані, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.
Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).
Нагадаємо, що у Житомирській області шестирічна дівчинка вистрілила з пневматичної гвинтівки в десятирічну подругу.
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01 07 2019 22:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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