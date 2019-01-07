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Шестеро дітей постраждали від вибуху в Дніпропетровській області

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям
Шестеро дітей отримали травми різного ступеня в результаті вибуху невідомого предмета. Інцидент стався 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с. Пашена Балка Дніпровського району Дніпропетровської області.
Шестеро дітей постраждали від вибуху в Дніпропетровській області Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Попередньо в результаті вибуху поранення отримали шестеро дітей віком від 4 до 16 років. Одна дитина перебуває у важкому стані, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.

Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо, що у Житомирській області шестирічна дівчинка вистрілила з пневматичної гвинтівки в десятирічну подругу.

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01 07 2019 22:25
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